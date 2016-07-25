سهم "نينتندو" ينهار.. فأين اختبأ "بوكيمون"؟

هبط سهم شركة " نينتندو" NINTENDO المدرج بالبورصة اليابانية بنحو 17% في أعقاب أيام من الارتفاع الجنوني، إثر طرح الشركة للعبة بوكيمون GO الجديدة.

وتدور شكوك حول قدرة الشركة على تحويل الهوس باللعبة الجديدة إلى أرباح.

وكانت أسهم نينتيدنو قد حطمت الرقم القياسي لعدد الأسهم المتداولة في "يوم واحد" في تاريخ بورصة طوكيو الأسبوع الماضي.

وقد كان الشراء المكثف لأسهم نينتندو مفاجئا لدرجة أنه أذهل لاعبون كبار في الأسواق. ويعود ذلك إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق لعبة "بوكيمون جو" المتوفرة حتى الآن في 35 دولة حول العالم وغالبية الدول الأوروبية وكندا بحسب فرانس برس.

وقد أثارت لعبة "بوكيمون جو" الجديدة، جنون العالم حيث تفوق عدد مستخدميها عدد مستخدمي تويتر في الولايات المتحدة الأميركية.

وأغلقت أسهم نينتندو في التاسع من الشهر الحالي محققة مكاسب بنسبة 14.4%، عند 31.77 ين، وبذلك تصل مكاسبه إلى أكثر من 100% منذ إطلاق اللعبة في 6 يونيو الماضي.

وبلغت قيمة التعاملات على أسهم نينتندو 703.6 مليار ين، وهذه التداولات تمثل تقريبا ربع قيمة التداولات بالكامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وهذا النجاح للعبة بوكيمون لم يكن متوقعا حتى من قبل مؤسسيها.