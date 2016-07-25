نمو أرباح "حلواني إخوان" الفصلية 35% إلى 31 مليون ريال

نمت أرباح شركة "حلواني إخوان" السعودية في الربع الثاني بنسبة 35%، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت 31 مليون ريال، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت عند 21 مليون ريال.

وأرجعت الشركة الأرباح إلى ارتفاع هامش الربح، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية الرئيسية، وإلى تحقيق أرباح غير مكررة نتيجة بيع الأصول الثابتة التي لا تحتاجها الشركة، إضافة إلى الحصول على التعويض النهائي من شركة التأمين الذي بلغ مليون ريال عن حادثة حريق فرع الشركة بالمدينة المنورة عام 2014.

بالإضافة إلى إلغاء توزيعات الارباح في الشركة التابعة في مايو الماضي التي نتج عنها فروقات عملة بقيمة 7.7 مليون ريال تحمّلها الربع الأول.