"سابك" تدرس مشروعاً مع إكسون موبيل بالخليج الأميركي

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التقدم في دراسة لإقامة مشروع للصناعات البتروكيماوية مع شركة "إكسون موبيل"، يتضمن شراكة مع إحدى الشركات التابعة لها لبناء مجمع للصناعات البتروكيماوية على ساحل الخليج الأميركي، بالإضافة إلى وحدة لإنتاج الإيثيلين الذي سيتم إمداده إلى وحدات أخرى لإنتاج مشتقاته.

وتأتي هذه الدراسة ضمن منهجيّة شركة "سابك" في تقييم الفرص الاستثمارية التي تُسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومن بينها التنويع الجغرافي لعملياتها وتعزيز وجودها في الأسواق الدولية.

ويعتزم الطرفان العمل على إكمال الإجراءات والدراسات اللازمة قبل الوصول إلى قرارٍ بشأن إقامة المشروع المشار إليه.