"فيرايزون" تستحوذ على "ياهو" مقابل 4.8 مليار دولار

أعلنت شركة فيرايزون Verizon اليوم الاثنين رسميًا عن موافقتها على الاستحواذ على قطاع الويب التابع لشركة ياهو مقابل 4.83 مليار دولار أميركي نقدا، وذلك في مسعى منها لتعزيز حضورها في مجال المحتوى الإلكتروني مع إنقاذ ياهو.

وبموجب الصفقة، التي ستتم مطلع العام القادم، تعتزم عملاقة الاتصالات الأميركية، التي تملك أيضا شركة الإنترنت الشهيرة AOL، ضم منتجات ياهو، بما في ذلك محرك البحث، وقطاع الاتصالات، والمحتوى الرقمي، إضافة إلى الخدمات الإعلانية.

ولا تشمل الصفقة حصص ياهو البالغة 15% في عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا ولا حصصها في شركة "ياهو يابان" Yahoo Japan والتي تصل إلى 35.5%.

وتعتزم فيرايزون دمج خدمات ياهو التي استحوذت عليها مع شركة AOL تحت إدارة مارني والدن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس ابتكار المنتجات وقسم الأعمال الجديدة لديها، أما بالنسبة لمديرة ياهو التنفيذية ماريسا ماير، فقد صرحت بأنها تخطط للبقاء في الشركة، ولكن لا يُعلم ما هو المنصب الذي ستشغله بعد الصفقة.

وتمثل صفقة اليوم أكبر تدهور في تاريخ شركات الإنترنت، إذ كانت قيمة ياهو تُقدر في شهر كانون الثاني/يناير 2000 بأكثر من 125 مليار دولار أميركي، وقد عرضت مايكروسوفت مبلغ 45 مليار دولار للاستحواذ عليها في العام 2008.