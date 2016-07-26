أرباح "STC" تتراجع 27% والشركة توزع ملياري ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، STC النتائج المالية الأولية الموحدة لفترة النصف الأول من العام الحالي، والتي أظهرت تسجيل الشركة أرباحا صافية بقيمة 1.8 مليار ريال تعكس تراجعا بنسبة 27% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2016 بإجمالي ملياري ريال، بمبلغ ريال واحد لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الأسمية، وبأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية نهاية عمل يوم الأحد آخر أيام الشهر الحالي، وسيكون التوزيع بتاريخ 21 اغسطس المقبل عن طريق البنك السعودي الفرنسي.

واشارت الاتصالات السعودية، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إلى ارتفاع إجمالي الدخل خلال الربع الثاني بمبلغ 196 مليون ريال نتيجة لارتفاع إيرادات الخدمات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وفسرت الشركة تراجع صافي الربح خلال الربع الثاني بمبلغ 693 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لعدة أسباب أبرزها ارتفاع المصروفات التشغيلية خلال الربع الثاني بمبلغ 563 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت المصروفات بسبب زيادة المصروفات البيعية والتسويقية بمبلغ 141 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بجانب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 202 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما ارتفع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 219 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفع صافي المصروفات والإيرادات الأخرى بمبلغ 446 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتفسر الشركة في بيانها ارتفاع المصروفات الأخرى بزيادة تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 46 مليون ريال خلال الربع الثاني وتسجيل خسائر الاستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية قدرها 278 مليون ريال مقارنة بمكاسب قدرها 7 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت العوائد بمبلغ 75 مليون ريال، بجانب ارتفاع ( المصروفات والايرادات الأخرى - أخرى، بالصافي) بمبلغ 202 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات المتنوعة بمبلغ 43 مليون ريال.

وسجلت الشركة مكاسب بيع / استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبلغ 6 ملايين ريال، مقارنة بخسائر قدرها 55 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

واعلنت الاتصالات السعودية، ارتفاع المصروفات المتنوعة بمبلغ 221 مليون ريال، بجانب انخفاض مخصص الزكاة والضرائب خلال الربع الثاني بمبلغ 30 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.