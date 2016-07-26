نمو أرباح "البحري" الفصلية 47% لـ504 ملايين ريال

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل "البحري" بنسبة 47% خلال الربع الثاني، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجّل 504 ملايين ريال.

وجاءت هذه الأرباح أعلى من التوقعات، حيث توقعت "الاستثمار كابيتال" أن تبلغ الأرباح 308 ملايين ريال.



وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة شراء وتسلّم عدد من ناقلات النفط العملاقة، وتحسّن الأداء التشغيلي والتجاري في قطاع نقل البضائع العامة.

واشارت الشركة إلى ارتفاع معدلات أسعار نقل الخام في السوق الفورية خلال الربع الحالي، وانخفاض معدل تكلفة وقود السفن، هذا إضافة إلى ارتفاع في أرباح إحدى الشركات التي تمتلك فيها البحري حصة 30%.