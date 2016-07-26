"الخضري" تتكبد خسائر فصلية بـ 43 مليون ريال

تكبدت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري خسائر في الربع الثاني، بلغت بـ 43 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بنحو 35 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وجاءت الخسائر أسوأ من التوقعات، حيث توقعت EFG Hermes أن تبلغ الخسائر 16 مليون ريال.

وكشفت الشركة عن تراجع في الإيرادات بنسبة 37%، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى التنازل عن مشروع معلن عنه سابقا، إضافة إلى مساهمة منخفضة نسبيا من المشاريع حديثة الترسية. بالإضافة إلى انخفاض مبيعات المعدات المستخدمة في الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وزيادة في الأعباء المالية ومصروف الزكاة.