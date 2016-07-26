موبايلي تحقق أرباحا بالربع الثاني أقل بكثير من التوقعات

جاءت الأرباح الصافية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" للربع الثاني من العام الجاري، أقل بكثير من توقعات المحللين، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 18 مليوناً و800 ألف ريال، مقابل خسائر تجاوزت 900 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي. أما التوقعات فكانت لأرباح تتجاوز 50 مليون ريال.

وقد عزت "موبايلي" هذه الأرباح إلى احتوائها الزيادة في المصروفات التشغيلية، مشيرة إلى أن نتائج الربع المماثل من العام السابق تأثرت سلباً بتسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها من شركة "زين" السعودية بمبلغ 800 مليون ريال.

أما بنهاية النصف الأول من هذا العام، فقد بلغت أرباح "موبايلي" 35 مليون ريال، مقابل خسائر تجاوزت 945 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي.