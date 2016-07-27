أرباح "اتصالات" الفصلية تقفز 51% لـ626 مليون دولار

أظهرت النتائج المالية لمجموعة اتصالات ETISALAT، المدرجة بسوق أبوظبي، ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 51%.

وبحسب بيان تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه فإن صافي أرباح المجموعة في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 2.3 مليار درهم، أو ما يعادل 626 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت أرباح المجموعة في النصف الأول من العام الجاري 4.3 مليار درهم، مقابل 3.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي بزيادة 16%، بحسب القوائم المالية.

وكانت مجموعة اتصالات قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.8%، لتصل إلى 2 مليار درهم، مقابل 2.17 مليار درهم في الفترة نفسها من 2015.

وأشارت المجموعة في بيان للبورصة، إلى أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، على توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام الجاري بواقع 40 فلساً للسهم.

وكانت الجمعية العمومية قد أقرت في مارس الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2015 بواقع 80 فلساً للسهم.