تراجع أرباح "الطيار" الفصلية 24% إلى 300 مليون ريال

في نتائج الشركات السعودية للربع الثاني، تراجعت أرباح مجموعة الطيار للسفر بنسبة 24%، مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، لتسجّل 300 مليون ريال. وجاءت الأرباح، رغم تراجعها، أعلى من توقعات المحللين التي كانت عند 276 مليون ريال.



وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض إيرادات الشركة في الربع الثاني بنسبة 7%، وذلك نتيجة انخفاض المبيعات في قطاع السفر والسياحة المحلي، إضافة إلى انخفاض أسعار التذاكر وبعض الخدمات الأخرى.

