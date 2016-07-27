تراجع أرباح "سابك" 23% لـ4.7 مليار ريال بالربع الثاني

تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الفصلية إلى 4.74 مليار ريال، في الربع الثاني من 2016، مقابل 6.17 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2015، بنسبة تراجع 23.18%، فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 39%، مقابل الربع السابق.

وكانت سابك قد حققت أرباحا بلغت قيمتها 3.41 مليار ريال، في الربع الأول من 2016.

وقالت سابك في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، إضافة إلى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 761 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 366 مليون ريال سعودي. علما أن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات.

وبلغت قيمة الأرباح الإجمالية للشركة في الربع الثاني من 2016 نحو 11.02 مليار ريال، مقابل 12.72 مليار ريال، في فترة المقابلة من 2015، بتراجع 13.36%، ومقابل 8.39 مليار ريال في الربع السابق بنسبة نمو 31.35%.

وبلغت الأرباح الصافية لشركة سابك في النصف الأول من 2016، نحو 8.14 مليار ريال، مقابل 10.11مليار ريال، في النصف الأول من 2015، بتراجع 19.49%، فيما بلغ إجمالي أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري 19.41 مليار ريال، مقابل 22.17 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي سياق متصل أعلنت سابك توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2016، بواقع 2 ريال لكل سهم، ونسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 20%.

وتصل قيمة التوزيعات الإجمالية لسابك عن النصف الأول إلى 6 مليارات ريال، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 25 أغسطس المقبل، وتاريخ التوزيع 6 سبتمبر المقبل.