أرباح "آبل" الفصلية تهبط 27% إلى 7.79 مليار دولار

حققت شركة "آبل" للهواتف الذكية أرباحاً فصلية تصل إلى 7.79 مليار دولار، أو 1.42 دولار للسهم في الربع السنوي المالي الثالث المنتهي في 25 يونيو/حزيران الماضي من 10.68 مليار دولار أو 1.85 دولار للسهم في نفس الفترة عام 2015. حيث انخفضت الأرباح بنسبة 27% و تأثرت الشركة سلبياً بانخفاض مبيعات جوال "آيفون" في ثاني تراجع فصلي له بعد انخفاض لأول مرة في الربع الأول منذ عام 2007 .

وحققت الشركة 42.35 مليار دولار من الإيرادات. فيما توقع المحللون تحقيق الشركة لإيرادات بين 41 و43 مليار دولار، ويعتبر هذا الربع هو ثاني ربع تتراجع فيه إيرادات الشركة مقارنةً بنفس الربع من العام السابق، حيث تراجعت إيرادات هذا الربع بنسبة 14.6%.

وأشارت الشركة إلى تراجع إيراداتها في الصين بنسبة 33%، بينما شهدت مناطق أخرى من العالم زيادة في مبيعات آبل، حيث ارتفعت مبيعات الشركة في اليابان بنسبة 23% على أساس سنوي.

وأضاف بيان الشركة بأن خدماتها ساعدت على زيادة الإيرادات مثل خدمة التخزين السحابي آيكلاود iCloud وخدمتها الموسيقية Apple Music، حيث حققت خدمات آبل 5.97 مليار دولار وازدادت بنسبة 19 في المئة.

وانخفضت مبيعات أجهزة ماك بنسبة 13%، بينما ازدادت مبيعات الحواسيب اللوحية آيباد iPad بنسبة 7% على أساس سنوي، ولم توضح الشركة أرقام مبيعات ساعتها الذكية Apple Watch أو عدد الوحدات المباعة.

وقالت آبل ان مبيعات هواتف آيفون انخفضت بنسبة 23%، ويعتبر هذا الانخفاض أكبر من انخفاض الربع الأخير، وعملت الشركة على إخبار المستثمرين عن توقعها تحقيق إيرادات بين 45.5 و47.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2016.

