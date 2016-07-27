مؤسس "أرامكس" يبيع حصته كاملة للعبار

باع مؤسس شركة "أرامكس" ونائب رئيس مجلس إدارتها كامل حصته البالغة 9,9% لمجموعة من المستثمرين الخليجيين بما فيهم شركة "العبار انتربرايس" المملوكة لرئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد العبار.

وقد تم بيع الحصة بسعر يفوق سعر السوق بحسب مصادر على علم بالصفقة لوكالة بلومبرغ.

وبحسب المصادر تعمل شركة "العبار انتربرايس" على شراء المزيد من أسهم أرامكس من السوق.

وقد قام بنك "غولدمان ساكس" بدور المستشار في هذه الصفقة لمحمد العبار.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المستثمرين بقيادة محمد العبار استحوذوا في يونيو الماضي على حصة في أميركانا مقابل مليارين وثلاثمئة وستين مليون دولار.