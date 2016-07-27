نماء للكيماويات ترفع خسائرها الفصلية لـ33 مليون ريال

تكبدت شركة "نماء للكيماويات" خسائر حادة في الربع الثاني على التوالي بنحو 33.15 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت قيمتها 6.45 مليون ريال.

ورفعت الشركة من خسائرها في الربع الثاني بنسبة 40%، حيث كانت في الربع الأول من 2016، نحو 23.65 مليون ريال.

وبلغت إجمالي خسائر الشركة الفصليّة 11.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2016، مقارنة بأرباح 9.6 مليون ريال في المقابلة من العام الجاري.

وخلال الـ 6 أشهر الأولى من 2016، سجلت الشركة صافي خسائر بـ56.8 مليون ريال، مقارنة بـ 24.7 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي، أي بزيادة في حجم الخسائر بنسبة 129%.

وأرجعت شركة "نماء للكيماويات" في بيان نشر على موقع "تداول"، صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية بنسبه 30% وزيادة مصاريف البيع والتسويق الناتجة من زيادة المبيعات وزيادة مصاريف التشغيل الناتجة من الزيادة في أسعار الطاقة والمنافع والمواد الخام.