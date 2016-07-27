"نخيل" تسجل أرباحاً صافية بـ3 مليار درهم في النصف الأول

أعلنت شركة "نخيل" عن نتائجها المالية للأشهر الـ6 الأولى للعام الجاري، مسجلة أرباحاً صافية بقيمة 2.95 مليار درهم، بزيادة بلغت 4% مقارنة بنفس الفترة من 2015 والتي بلغت 2.83 مليار درهم.

وسلمت "نخيل" 1.177 وحدة سكنية للعملاء خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين حققت أصول الشركة في قطاعات التجزئة والتأجير السكني والضيافة أداء قوياً.

وحققت الشركة عدداً من الإنجازات خلال النصف الأول من عام 2016، والتي شملت افتتاح "سوق التنين 2"، والتوسعة الأولى من سلسلة التوسعات في "ابن بطوطة مول"، والتي ساهمت كلاهما في زيادة محفظة "نخيل" الحالية في قطاع التجزئة بنسبة 35%.

كما افتتحت "نخيل" في النصف الأول من العام أول فنادقها والمكون من 251 غرفة ويتصل مباشرة بـ "سوق التنين 2 "، وتديره شركة أكور للفنادق.

كما تعتزم "نخيل" في النصف الثاني من عام 2016، افتتاح مراكز تسوق مجتمعية جديدة، والتي تعرف باسم مراكز "نخيل بافيليون"، وذلك في المدينة العالمية "انترناشيونال سيتي" و"الفرجان"، و"جزر جميرا".

وستواصل الشركة أيضاً نمو محفظتها من الأصول في قطاعي التجزئة والتأجير السكني، مع نحو 12 مليون قدم مربع من مساحات التجزئة القابلة للتأجير و19 ألف وحدة سكنية معدة للتأجير والتي هي حالياً قيد التطوير في مواقع مختلفة في جميع أنحاء دبي بما في ذلك "نخلة جميرا"، و"جزر ديرة "، و"قرية جميرا" و"قرية ورسان".

يذكر أن الشركة تستعد لتسليم المئات من الوحدات السكنية للعملاء خلال النصف الثاني من 2016، ابتداء من مشروع "أزور ريزيدنسز" ضمن "نخلة جميرا" على أن يليها التسليم في مشاريع "جميرا بارك"، و"جزر جميرا"، و"الفرجان"، و"قرية ورسان".