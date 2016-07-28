أرباح "المملكة القابضة" تتقلص 22% لـ 186 مليون ريال

أعلنت شركة "المملكة القابضة"، انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 22% إلى 185.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2016 مقارنة بـ238.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وبارتفاع بنسبة 78.7% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وكانت حققت الشركة أرباحاً بنحو 103.9 مليون ريال في الربع الأول من 2016.

وبلغ إجمالي أرباح "المملكة القابضة" الفصلية نحو 346.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2016، بانخفاض بنسبة 13.9% عن 402.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2015.

أما في ما يتعلق بنتائج النصف الأول من العام 2016، فقد تراجعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 23.2% إلى 289.7 مليون ريال، مقارنة بـ377.6 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2015، إلى تراجع الأرباح من الشركات الزمیلة والإیرادات الأخرى، إضافة إلى انخفاض دخل توزیعات الأرباح وأیضا ارتفاع الأعباء المالیة والمصاریف العمومیة والإداریة على الرغم من ارتفاع المكاسب من الاستثمارات وانخفاض الاستھلاكات.