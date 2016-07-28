إحدى كبرى شركات الأدوية في العالم تفتتح مصنعا بالسعودية

تعتزم شركة "فايزر" الأميركية للأدوية، افتتاح مصنع لمنتجاتها الدوائية في السعودية العام المقبل، وذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للاستثمار ترخيصا استثماريا للشركة يتيح لها ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الدواء.

ويمنح الترخيص الجديد، الشركة ملكية لأعمالها في المملكة في القطاع التجاري بنسبة 100%، ما يسمح للشركة بممارسة أعمال الاستيراد والتصدير والتجارة في المنتجات، وأيضاً توريد الأدوية المبتكرة والأساسية مباشرة إلى السوق المحلية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وقالت هيئة الاستثمار في بيان لها أمس الأربعاء، إن "الشركة أكدت الالتزام المشترك لتطوير الرعاية الصحية في المملكة وعزمها فتح مصنع لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عام 2017، ليقوم بتصنيع 16 نوعاً من الأدوية الرائدة".

ويتيح الترخيص الجديد للشركة البحث في العديد من المشاريع الاستثمارية الأخرى التي تتفق وتعزز برامج الرعاية الصحية في المملكة في إطار برنامج التحول الوطني.

وقال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في تصريحه، إن "شركة فايزر هي من كبريات الشركات العالمية المستثمرة في المملكة، وحصولها على ترخيص استثماري للعمل في مجال التجارة والتجزئة بملكية 100%، سيسهم بتوسعها في نشاطها من أجل توطين صناعة الأدوية في المملكة، وذلك بعد أن قدمت الشركة خطة عمل متميزة لمشاريعها القادمة في عدد من مناطق المملكة".

وأكد أن الشركة ستحصل على التسهيلات اللازمة من قبل الجهات الحكومية في المملكة، في ظل شراكة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة التي بلورتها "رؤية المملكة 2030"، ومن بين أهم أهدافها تعزيز استثمارات كبريات الشركات العالمية في السوق السعودية.

من جهته، عبر جون يونج، رئيس مجموعة فايزر الأساسية للصحة عن سعادته بأن تكون الشركة واحدة من أولى الشركات التي تحصل على ترخيص تجاري، وذلك عبر المسار السريع الذي وضعته هيئة الاستثمار.

يذكر أن شركة "فايزر" هي إحدى كبريات الشركات في العالم المصنعة للأدوية واللقاحات والبدائل الحيوية، والمنتجات الصحية الاستهلاكية، وفي مجال البحوث والابتكار، وبلغت إيراداتها عام 2015 نحو 48 مليار دولار من خلال 65 موقعا للتصنيع حول العالم، ويعمل فيها نحو 97 ألف موظف، بحسب الصحيفة.