زيادة الإنفاق وخسائر مصر تقلص أرباح "صافولا" 43%

تراجعت أرباح مجموعة "صافولا" خلال الربع الثاني بنسبة 43%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاءت الأرباح أقل من التوقعات، لتسجّل 246 مليون ريال.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض إجمالي الربح وزيادة المصروفات التشغيلية والنفقات التمويلية، خاصة مع افتتاح مراكز تجارية جديدة، إضافة إلى انخفاض هوامش الربحية في قطاعي الأغذية والتجزئة.

كذلك أشارت الشركة إلى تأثر الربحية بارتفاع خسائر الشركة المصرية المتحدة للسكر بسبب سعر الصرف.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع ربع ريال للسهم عن الربع الثاني، مقارنة مع نصف ريال للسهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

