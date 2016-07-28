خسائر "زين السعودية" تتفاقم بـ 64% إلى 329 مليون ريال

تفاقمت خسائر شركة زين السعودية خلال الربع الثاني بنحو 64%، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 329 مليون ريال. كما ازدادت الخسائر بنحو 32% مقارنة مع الربع الذي سبقه.

وقد جاءت الخسائر أسوأ من التوقعات البالغة 222 مليون ريال.

وبحسب بيان "زين السعودية"، فإن الخسائر أتت بسبب الإنفاق على البنية التحتية لشبكتها، وتكلفة المتطلبات الجديدة لتوثيق البصمة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، مضيفة أنها سجلت ارتفاعا في الإيرادات بـ 5%.

أما على مدار النصف الأول من العام، فقد تفاقمت الخسائر بـ 26.4% إلى 579 مليون ريال.

