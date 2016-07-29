رئيس جديد لعمليات فودافون بإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا

عينت مجموعة "فودافون" للاتصالات، فيفيك بادريناث، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور هوتيلز الفندقية الفرنسية، رئيسا لعملياتها في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقالت "فودافون"، ثاني أكبر شركة لتشغيل شبكات الهاتف المحمول في العالم، إن بادريناث سيتسلم مهام منصبه الجديد في 15 أكتوبر، حين ينتقل الرئيس الحالي سربيل تيموراي إلى منصب مدير العمليات التجارية والاستراتيجية في الشركة، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت فودافون يوم الجمعة الماضي، عن نمو يفوق التوقعات في مبيعات الربع الأول من السنة المالية، رغم انخفاض رسوم التجوال في الاتحاد الأوروبي وضعف السوق المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة فيتوريو كولاو: "يتمتع فيفيك بخبرة قيادية واسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا مدعومة بسجل قوي من العمل في الأسواق الناشئة".

وفي منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور هوتيلز يتولى بادريناث مسؤولية التسويق والحلول الرقمية والتوزيع ونظم المعلومات.