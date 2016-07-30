%49 نمو مبيعات الحواسيب المحمولة في الإمارات

كشف تقرير لشركة الأبحاث IDC ارتفاع عدد مبيعات الحواسيب المحمولة في الإمارات لتصل إلى 511 ألف حاسوب نهاية يونيو 2016، بنمو 49% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 343 ألف حاسوب.

ويشير خبراء ومستهلكون إلى أن أبناء الألفية من سكان دولة الإمارات أصبحوا الجيل الأكثر تأثيراً على الابتكار التقني وتوجهات أسواق الحواسيب العصرية في المنطقة، مشيرين إلى أنه لا بد للعلامات التجارية أن تجهّز منتجاتها وأجهزتها بالمستلزمات التي تلبي متطلباتهم وترضي احتياجاتهم، بحسب صحيفة البيان.

وعزا محمد حليلي، مدير عام لينوفو في الخليج، هذا النمو بالرغم من انخفاض إجمالي عدد الشحنات من الحواسيب الشخصية – المكتبية والمحمولة - في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال الربع الثاني من العام 2016 بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، مسجلاً 8.17 مليون جهاز، إلى نمو سوق الحواسيب المتحولة في الإمارات بنسبة لا تقل عن 30% خلال النصف الأول من العام الجاري.