تراجع أرباح "مجموعة الحكير" 56% إلى 18.8 مليون ريال

تراجعت أرباح مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية بالسعودية بنحو 56% خلال الربع الثاني مقارنة مع الفترة المماثلةم ن العام الماضي.

وجاءت النتائج مخيّبة لتوقعات المحللين، حيث سجّلت الشركة أرباحا بلغت 18.8 مليون ريال، في حين كانت التوقعات عند 40 مليون ريال.

وعزَت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى موسمية النشاط، حيث تراجع الطلب على قطاعي الفنادق والترفيه، وانخفضت حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة.

وقرّر مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بواقع 0.65 هللة للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ 35 مليونا وسبع مئة وخمسين ألف ريال.