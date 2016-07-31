BP تطوي صفحة "كارثتها النفطية" بخسائر بـ1.4 مليار دولار

بعد تكبدها تكاليف تجاوزت 60 مليار دولار جراء حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك منذ عام 2010، طوت شركة BP البريطانية هذه الصفحة مع إعلانها عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري التي شملت خسائر 1.4 مليار دولار.

هذه الحادثة، شكلت أضخم كارثة بيئية بتاريخ الولايات المتحدة التي شهدت تدفق ما بين 3 و4 ملايين برميل من النفط إلى خليج المكسيك بسبب فشل بئر نفطية تابعة لشركة BP ما أودى بحياة 11 عاملاK غير أنها الأسوأ بتاريخ صناعة النفط لتتخطى كارثة 1979 في خليج المكسيك ايضا والتي كانت مسؤولة عنها شركة PEMEX المكسيكية، حيث بدأت في ابريل من عام 2010 قبيل ساحل لويزيانا، وقد استغرقت عملية احتوائها نحو 90 يوما لتؤثر على مياه 5 ولايات أميركية وعلى الحياة البحرية والسياحة.

وتكبدت الشركة BP بسبب الحادثة نحو 21 مليار دولار للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المتضررة في أكبر تسوية تتم بين شركة ووزارة العدل الأميركية.

وكان للتسرب النفطي أثر واضح وضخم على سعر سهم الشركة الذي هوى في بورصة لندن بأكثر من 50% خلال شهرين ليمحي 50 مليار جنيه إسترليني من القيمة السوقية للشركة خلال الفترة.

ومن كبار المستثمرين الذين تأثروا بخسائر BP في حينها صندوق التقاعد النرويجي الذي فقد نصف قيمة استثماره في الشركة المذكورة ليخسر أكثر من 1.1 مليار جنيه استرليني مع نهاية يونيو 2010. وكانت خسائر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مشابهة خلال تلك الفترة.

كما تأثرت استثمارات سيادية أخرى، من بينها خسارة كل من البنك المركزي الصيني، والحكومة السنغافورية أكثر من 650 مليون جينه استرليني خلال شهرين على اسثمارهما في أسهم عملاق النفط البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أن سهم "بي بي" لم يتعافَ منذ ذلك الوقت ليبقى حتى اليوم متراجعا بأكثر من 20% منذ الحادثة، مع العلم أن أسهم شركات النفط المماثلة عوضت خسائرها في 2014 عندما وصلت أسعار الخام فوق 100 دولار للبرميل.