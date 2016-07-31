مذكرة تفاهم لـSTC مع موبايلي للتشارك بأبراج الجوال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بتاريخ 31 يوليو 2016 بخصوص قيام الشركتين بالعمل معا لبحث الخيارات المتاحة لإمكانية الاستفادة من أبراج الاتصالات المملوكة لهما.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن هذه المذكرة تأتي بهدف خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية لأبراج الجوال للشركتين في جميع مناطق المملكة.

ويسري الاتفاق لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ 31 يوليو 2016، ويمكن تمديد هذه المذكرة بموافقة الطرفين لمدد متتالية كل منها 30 يوما، ولا تشتمل مذكرة التفاهم على أي أطراف ذات علاقة بشركة الاتصالات السعودية.

ويحق للشركتين التواصل سوياً مع مزودي الخدمة الآخرين المرخص لهم لإشراكهم في التقييم بما يحقق تناغماً مع أهدافهما، كما سيتم الإعلان عن أي تطورات لاحقة في هذا الشأن في حينه.