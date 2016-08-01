أرباح "زين" الكويتية تنمو 14% خلال الربع الثاني

نمت أرباح "زين" الكويتية للاتصالات خلال الربع الثاني بنسبة 14%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجّل 45 مليون دينار، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت عند 37 مليون دينار.

وحققت الشركة نموا في أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 2% إلى نحو 82 مليون دينار.

وأشارت "زين" إلى أن فرض ضريبة على مبيعاتها في العراق وعملية إعادة تقييم العملات الأجنبية، كبدت الشركة 57 مليون دولار في ستة أشهر، مضيفة أن الإيرادات التشغيلية تراجعت خلال النصف الأول بنحو 30 مليون دولار لتبلغ مليارا و830 مليون دولار.