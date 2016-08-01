مليار دولار للاستحواذ على "فايرفوكس" في 2019

تستعد شركة Verizon، أكبر شبكة اتصالات متنقلة في الولايات المتحدة، "لاقتناص" المتصفح الويب المجاني " موزيلا – فايرفكوس" مقابل دفع مليار دولار خلال العام 2019.

وكانت أعلنت الشركة في وقت سابق عن نيتها شراء YAHOO مقابل 4.8 مليار دولار، وفق ما ورد في تقرير على موقع COMPUTERWORLD، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة "ياهو"، ماريسا ماير، فإن شركة Verizon ستسدد المبلغ الإجمالي للشراء على دفعات جزئية، حتى لو أدى ذلك إلى غياب "ياهو" عن محرك البحث "موزيلا- فايرفوكس".

وبحسب العقد الموقع في نوفمبر 2014، قُدم موفر البحث الافتراضي "ياهو" إلى المتصفح "موزيلا – فايرفوكس" في سوق الولايات المتحدة مقابل أن تتلقى شركة "موزيلا" مبلغ 375 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات، أي حتى نهاية 2019.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "موزيلا" لديها الحق في المطالبة بجميع الدفعات المتبقية في شكل مبلغ مقطوع إذا خرجت من العقد الموقع مع "ياهو"، وعلى هذا الأساس ستضطر Verizon بتسديد أكثر من 1.1 مليار دولار لتغطية كامل رصيد المدفوعات المتعاقد عليها للسنوات الثلاث المتبقية بسحب العقد الموقع بين "موزيلا – ياهو".

في وقت ترجح مصادر فرضية إتمام صفقة استحواذ Verizon على "ياهو" في أوائل عام 2017.