"القطرية" ترفع حصتها إلى 20% في "آي ايه جي"

رفعت الخطوط الجوية القطرية حصتها في شركة "آي ايه جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية إلى 20.01% من 15.67%، قائلة إنها لا تنوي زيادة حصتها أكثر ما لم يطرأ تغير ملموس في الوضع.

وقالت الخطوط الجوية القطرية التي كان أول استثمار لها في "آي ايه جي" قبل 18 شهرا إن "الاستثمار يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين الشركتين إلا أن اهتماماتها تظل مالية بحتة".

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان: "القيمة السوقية لواحدة من أكبر مجموعات شركات الطيران في العالم في الآونة الأخيرة تتيح ما نعتقد أنه فرصة مغرية لزيادة حصتنا في آي ايه جي".