"تسلا" تستحوذ على "سولار سيتي" بـ2.6 مليار دولار

وافقت سولار سيتي على قيام الشركة الشقيقة تسلا موتورز بالاستحواذ عليها في صفقة تقل قيمتها 200 مليون دولار عن العرض المبدئي وهو ما دفع أسهم الشركتين للهبوط في أوائل التعاملات يوم أمس الاثنين.



وقال إلون موسك الرئيس التنفيذي لتسلا اليوم إن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية تتوقع وفورات "كبيرة" في التكاليف و"تحسنا ملحوظا" في كفاءة التصنيع نتيجة للاستحواذ على سولار سيتي المصنعة لألواح الطاقة الشمسية.



وأضاف أن الشركة الجديدة ستملك "ميزانية قوية" لكن من المرجح أن تحتاج "زيادة بسيطة في رأس المال المساهم به" العام القادم. وتستنزف الشركتان سيولتهما وتوقعتا تحقيق تدفقات مالية إيجابية في وقت لاحق هذا العام، وفقا لوكالة "رويترز".



وموسك أكبر مساهم في الشركتين ورئيس مجلس إدارة سولار سيتي. وأقرباؤه ليندون ريفر وبيتر رايف مؤسسان مشاركان في سولار سيتي.



وأعلنت الشركتان اليوم عن اتفاق اندماج تملك بموجبه تسلا حصة قدرها 93.5% في الشركة الجديدة، بينما تحوز سولار سيتي 6.5% متوقعتين الحصول على الموافقة التنظيمية في الربع الأخير من العام.



وستبيع الشركة الجديدة الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة للاستخدامات السكنية والتجارية والسيارات الكهربائية تحت علامة تجارية واحدة.



وانخفض سهم سولار سيتي 5.1% إلى 25.34 دولار بينما تراجع سهم تسلا 1.9% إلى 230.40 دولار.