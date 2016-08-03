أزمة "سعودي أوجيه" نحو الحل..و3 خيارات أمام الموظفين

قال المدير العام لمكتب العمل في جدة، زيد السبيعي، إن السلطات السعودية باشرت إجراءات لمعالجة قضية موظفي شركة "سعودي أوجيه"، من خلال تخيير العمالة المتوقفة رواتبها بين نقل خدماتها إلى كفيل آخر أو تجديد الإقامات مجانا، أو إعطائها تأشيرة الخروج النهائي لمن يرغب في مغادرة البلاد.

وأشار السبيعي إلى أن توجيهات صدرت بحفظ الحقوق المالية لموظفي الشركة، وتشكيل لجان من وزارة العمل والداخلية وإمارات المناطق، لتنفيذ الحلول المقررة وفق الخيارات الثلاثة المعطاة للموظفين، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية.

وأوضح السبيعي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجهت الجمعيات الخيرية بتوفير إعاشة كاملة للعمالة وللأعداد التي تتبين حاجتها لها في منطقة مكة المكرمة.

وكانت صحيفة "الوطن" قد ذكرت قبل أيام أن أكثر من 30 ألف موظف في شركة "سعودي أوجيه" رفعوا دعاوى عمالية للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 9 أشهر.