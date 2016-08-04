أرباح "صناعات قطر" تفوق التوقعات رغم تراجعها 14%

فاقت الأرباح الفصلية لصناعات قطر التوقعات، على الرغم من انخفاضها في الربع الثاني من العام الحالي بـ 14%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى مليار و300 مليون ريال. إلا أنها قفزت بأكثر من 80% مقارنة مع الربع الذي سبقه. وقد بلغ متوسط التوقعات 915 مليون ريال.

أما على مدار النصف الأول من العام، فقد تراجعت الأرباح بـ 19% إلى مليار و900 مليون ريال، وذلك نتيجة تراجع الأسعار بشكل ملحوظ في كل القطاعات.

وعزا مسؤول الوساطة الدولية في united securities وائل عبدالرسول في مقابلة مع قناة "العربية"، ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"صناعات قطر" بأكثر من المتوقع، إلى التحسن في الكفاءة وإدارة التكاليف، ما أدى إلى انخفاض حاد في التكاليف الإجمالية بأكثر من 30% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار عبد الرسول إلى أن المبيعات جاءت أفضل نسبياً من الفترة السابقة، لاسيما في مادة بولي إثيلين، حيث لوحظ ارتفاع الطلب عليها بشكل ملحوظ وبسعر أفضل.

وأوضح أنه في حال استمرار الشركة في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد إدارة التكاليف، مقابل التحسن في أسعار البتروكيماويات، فهذا سينعكس حتماً إيجاباً على سعر سهم الشركة، غير أنه يرتكز بشكل كبير على مجريات الاقتصاد العالمي.