"أفيفو" الإمارتية تطرح أسهمها في بورصة لندن مارس 2017

قال رئيس مجلس إدارة شركة AVIVO للرعاية الصحية الإماراتية، إن الشركة تخطط لجمع 500 مليون دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لندن خلال مارس المقبل، مضيفاً أنها ستقوم بتعيين بنوك لترتيب الطرح الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الشركة قد تجلب مستثمرين مؤهلين قبيل الإدراج، موضحاً أن الاكتتاب سيشمل طرح أسهم مستثمرين قائمين وإصدار أسهم جديدة.

وكانت AVIVO قد استحوذت أخيرا على حصة الأغلبية في مجموعة Kalium التي تختص في مجال التجميل الطبي.

يشار إلى أن شركتي NMC للصحة ومستشفيات النور الإماراتية قامتا في السنوات الماضية بإدراج أسهمها في بورصة لندن.