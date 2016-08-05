عطل قاتل يجبر "فورد" على استعادة 830 ألف سيارة

أعلنت شركة "فورد" أمس الخميس، أنها طلبت استرجاع 830 ألف سيارة وحافلة صغيرة في الولايات المتحدة والمكسيك، لإصلاح مزالج الأبواب التي يجد السائقون صعوبة في غلقها أو أنها تفتح من تلقاء نفسها فتشكل خطرا على سلامتهم.

وذكرت الشركة أنها تبلغت بحادث واحد وبإصابة سائق قد تكون على صلة بالعطل.

وتشمل السيارة التي طلبت الشركة استعادتها موديلات من سنة 2012 إلى 2015، بينها سيارات رياضية من طراز "اسكيب" و"ماستانغ" و"لنكولن".

وقالت الشرطة إن المشكلة ظهرت أكثر في الطقس الحار، لذلك فإن معظم السيارات التي طلبت استعادتها هي في ولايات الجنوب كهاواي وكاليفورنيا وشمال غربي المحيط الهادئ. فضلا عن أن هناك 61 ألف سيارة فيها عطل في المكسيك.

وستكلف استعادة السيارات الشركة 270 مليون دولار، لكنها توقعت أن تحقق في 2016 قبل الضريبة، أرباحا مساوية لما حققته في 2015، عندما سجلت 10,8 مليار دولار.

وسبق ذلك أن طلبت "فورد" استعادة سيارات مصنعة في عامي 2015 و2016 لاستبدال قطع في المحرك. وفي عامي 2013 و2014 استعادت الشركة 271 ألف سيارة لاستبدال أسطوانات المكابح.