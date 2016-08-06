30.6 مليار درهم أرباح الشركات المدرجة في سوقي الإمارات

بلغ إجمالي الأرباح المجمعة لـ52 شركة وطنية مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 30.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام بتراجع 2.8% مقارنة مع 31.5 مليار درهم في نفس الفترة من 2015.

وبلغت أرباح 34 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أفصحت عن بياناتها حتى نهاية الأسبوع الماضي 17.5 مليار درهم خلال الشهور الستة الأولى بانخفاض 6% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2015 والذي وصلت فيه الأرباح إلى 18.6 مليار درهم، بحسب صحيفة البيان.

أما في سوق دبي المالي فبلغت أرباح 18 شركة أفصحت عن بياناتها 13.1 مليار درهم بتراجع 1.2% مقارنة بأرباح النصف الأول من 2015 والبالغة 12.94 مليار درهم.

واستحوذ قطاع البنوك على الجزء الأكبر من الأرباح المتحققة في السوقين، وبلغ صافي أرباح 20 بنكاً مدرجاً في السوقين 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، بتراجع 9.8% مقارنة مع 20.3 مليار درهم في نفس الفترة من 2015.

وحققت 6 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً بقيمة 7.35 مليار درهم تقريباً نسبتها 1.8% مقارنة مع النصف الأول 2015 البالغة 7.44 مليار درهم.