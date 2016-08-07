بكم ستبيع مصر رخص اتصالات الجيل الرابع للشركات؟

قال مسؤول كبير بالشركة المصرية للاتصالات إن مجلس الإدارة أعطى موافقته النهائية الأحد على خطط شراء رخصة الجيل الرابع لاتصالات الهاتف المحمول.

وأبلغ المصدر رويترز أن الشركة التي تحتكر الخطوط الهاتفية الثابتة في مصر ستدفع كامل القيمة التي طلبتها الهيئة التنظيمية مقابل أحد التراخيص الأربعة التي تطرحها للبيع. ولم يذكر السعر.

سيسمح ذلك للمصرية للاتصالات التي تملك 45 بالمئة في فودافون مصر بدخول سوق الهاتف المحمول مباشرة. وتتضمن إصلاحات القطاع أيضا السماح لمشغلي الهاتف المحمول الثلاثة في مصر بتقديم خدمات الهاتف الثابت مما سينهي هيمنة المصرية للاتصالات.

كانت الهيئة التنظيمية طرحت تراخيص الجيل الرابع بشكل مباشر على الشركات الثلاث العاملة حاليا بقطاع الهاتف المحمول - أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات - إضافة إلى المصرية للاتصالات. وحدها أورنج مصر كشفت عن السعر الذي عرض عليها للحصول على الرخصة حيث قالت إنه حوالي 400 مليون دولار.

وأمام الشركات حتى الأسبوع الأول من أغسطس آب لتقديم الردود. كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي قال في يونيو حزيران إن الحكومة تأمل في جمع 22.3 مليار جنيه مصري (2.51 مليار دولار) من رسوم الترخيص