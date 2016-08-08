إيطاليا تغرم فولكسفاغن 5.5 مليار دولار بسبب الانبعاثات

قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية اليوم الاثنين إنها غرمت فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات خمسة مليارات يورو (5.54 مليار دولار) بسبب تضليل مشتري السيارات، فيما يتعلق بنتائج انبعاثات الديزل.

وقالت الهيئة الرقابية الإيطالية إنها ستفرض أعلى غرامة ممكنة على فولكسفاغن، التي قالت إنها سوقت سيارات تعمل بالديزل خضعت لاختبارات الانبعاثات الملوثة باستخدام تطبيق برمجي أعطى نتائج متدنية بشكل مصطنع.

وتمر أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات بأكبر فضيحة لها على الإطلاق وتواجه تحقيقات جنائية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى بشأن مزاعم أنها غشت في مثل تلك الاختبارات.