كيف ربحت "بوكيمون غو" 200 مليون دولار؟

كشفت شركة التحليلات Sensor Tower في آخر تقاريرها المنشورة بأن لعبة الواقع المعزز بوكيمون غو Pokémon Go حققت أكثر من 200 مليون دولار صافي إيرادات من اللاعبين بناء على أحدث تقديرات الشركة.

ويأتي ذلك بعد مرور شهر واحد على إطلاقها ضمن متجري غوغل بلاي Google Play وآبل ستور App Store، حيث تواصل لعبة الواقع المعزز مسارها التصاعدي من حيث إيراداتها الإجمالية على الرغم من المشاكل التي واجهها اللاعبون.

وأوضحت الشركة وفقاً للرسم البياني التالي الذي نشرته قيام لاعبي بوكميون غو بصرف مبالغ كبيرة على اللعبة بالمقارنة مع لعب اخرى مدفوعة الثمن كبيرة، مما ساعد على رفع الإيرادات التي تولدها اللعبة.

وقارنت شركة التحليلات بين لعبة بوكيمون غو وبين لعب أخرى خلال الشهر الأول من الإطلاق مثل لعبة Candy Crush Soda Saga التي ظهرت في عام 2014 ولعبة Clash Royale التي ظهرت هذا العام.

وساعدت شعبية اللعبة على تحقيقها تقريباً ضعف إيرادات لعبة Clash Royale خلال الشهر الأول لإطلاقها، كما حققت بوكيمون إيرادات تقدر بأربعة أضعاف إيرادات لعبة Candy Crush Soda Saga خلال الشهر الأول من توافرها.

وتوضح البيانات التي كشفت عنها شركة التحليلات وجود نقطة يجب اخذها بالحسبان عند محاولة تقييم الإيرادات المحتملة للعبة مستقبلاً، حيث شهدت اللعبة ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات في الفترة الواقعة بين منتصف شهر يوليو/تموز واليوم وذلك بعد إطلاقها في اليابان.

كما قامت الشركة بطرح اللعبة بشكل رسمي في 15 دولة جديدة في السوق الآسيوية، إلا انها لم تقم بطرها بشكل رسمي بعد في أكبر تلك الأسواق مثل كوريا والهند والصين.