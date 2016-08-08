نمو أرباح "أجيليتي" النصفية 11% إلى 50 مليون دولار

ارتفعت أرباح شركة أجيليتي (AGLTY)، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 10.8% مقارنة بأرباح الربع الثاني من عام 2015.

وقالت الشركة في بيان، يوم الاثنين، إن الأرباح بلغت 15.02 مليون دينار، ما يعادل 49.68 مليون دولار بالربع الثاني من 2016، مقابل أرباح بقيمة 13.56 مليون دينار، ما يعادل 44.85 مليون دولار بالربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب البيان، فقد حققت الشركة أرباحا بقيمة 28.13 مليون دينار للنصف الأول من العام الجاري، مقابل ربح قيمته 25.38 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 10.8%.

وأوضحت الشركة في بيانها للبورصة، أن ارتفاع الأرباح خلال الفترة يعود إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية.

وارتفعت أرباح شركة أجيليتي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 11% إلى 13.1 مليون دينار.