الرميان عضواً بمجلس إدارة أرامكو السعودية

عيّنت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية ياسر الرميان المدير التنفيذي لأكبر صندوق للثروة السيادية في السعودية عضوا بمجلس الإدارة في مؤشر على أن المؤسستين تعتزمان تعزيز التعاون بينهما بعد إطلاق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وحدّثت أرامكو موقعها الإلكتروني ليظهر الرميان كعضو جديد بمجلس الإدارة. ويرأس الرميان صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تستهدف الحكومة زيادة حجمه إلى تريليوني دولار كي يستثمر في الخارج ويساعد في توسعة القطاعات غير النفطية بالمملكة.

وشغل الرميان منصب الرئيس التنفيذي في السعودي الفرنسي كابيتال، بين 2011 و2015 وهو خريج جامعة هارفرد للأعمال وجامعة الملك فيصل.

وباعتبارها أكبر شركة سعودية تضطلع أرامكو بدور رئيسي في الخطة الاقتصادية إذ توفر الأموال والخبرة وتدريب العمال لتطوير قطاعات مثل بناء السفن بحسب رويترز.

وبغية تطوير صندوق الاستثمارات العامة قالت الحكومة إنها ستنقل ملكية أرامكو إلى الصندوق وتطرح ما يصل إلى 5% من شركة النفط للبيع لجمع أموال حتى يمكن للصندوق أن يعيد استثمارها.