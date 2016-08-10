"بلتون" القابضة توصي بالاحتفاظ بأسهم بنك البركة مصر

أوصت المجموعة المالية "بلتون" القابضة، مستثمري البورصة بالاحتفاظ بأسهم بنك البركة مصر، وقالت إن نتائج أعمال البنك للربع الثاني من العام الجاري إيجابية.

وأظهرت نتائج أعمال البنك عدم تغير الأرباح عن الربع الأول لعام 2016، في حين ارتفعت بنسبة 4% عن الربع الثاني لعام 2015، مسجلة 80 مليون جنيه، وذلك رغم النمو القوي لصافي الأرباح من الفوائد بنسبة 27% على أساس سنوي، و12% على أساس ربع سنوي، والتي ما زالت مستفيدة من ظروف ارتفاع صافي الفائدة بشكل عام، وبالتالي ارتفاع عائدات الأصول.

وأدى ذلك إلى استيعاب ارتفاع تكلفة التمويلات جزئيًا (خاصة على أساس ربع سنوي). فيما يتعلق بصافي هامش الفائدة لبنك البركة، فقد ارتفع نتيجة لذلك بنحو 37 نقطة على أساس ربع سنوي، في حين تراجع بنحو 12 نقطة على أساس سنوي نظراً لارتفاع تكلفة التمويل.

وأدى النمو القوي لصافي الأرباح من الفوائد لبنك البركة المشار إليه لتعويض ضعف الأرباح من غير الفوائد، سواء الأرباح من الرسوم أو الاستثمارات، والتي تمثل 15% فقط من الإيرادات.

وقد حافظ البنك على التحكم الجيد في المخصصات المسجلة للربع الثاني على التوالي، حيث سجلت تكلفة المخاطرة 41 نقطة في الربع الثاني لعام 2016، مقابل متوسط 150 نقطة خلال العامين الماضيين، وذلك لكي يتمكن البنك من الاحتفاظ بمبلغ 48 مليون جنيه جانبًا للربع الثاني على التوالي، كدعامة تحوطية والتي ألزم البنك المركزي البنوك بها (بنسبة 0.625% من الأصول المرجحة بالمخاطر)، وهو بذلك يكون مستفيدا من نسبة تغطية المخصصات المريحة (134% في يونيو 2016).

وأوضحت "بلتون" في مذكرة بحثية، أن بنك البركة سجل نموا قويا بالتمويل والإيداع، حيث ارتفعت القروض بنسبة 4% عن مارس 2016 و18% منذ بداية العام، بدعم من إقراض الشركات الذي يمثل 91% من محفظة القروض ككل.

وكان نمو الودائع قويا خلال هذا الربع، حيث ارتفع بنسبة 11%. تحسنت جودة الأصول لدى البنك أيضا، نظرًا لهبوط معدل القروض المتعثرة إلى 4.1% في يونيو 2016 من 4.5% في مارس 2016، وذلك بفضل نمو الإقراض إلى جانب هبوط رصيد القروض غير المتعثرة بنسبة 4%.