"نخيل" ترسي عقد بناء "الخيل أفينيو" بـ1.5 مليار درهم

وقعت شركة "نخيل" العقارية عقداً بقيمة 1.5 مليار درهم لبناء "الخيل أفينيو"، الوجهة الجديدة للتسوق والترفيه، وأعلنت عن إضافة فندق جديد له بسعة 252 غرفة.

وأفادت الشركة بأنه تم منح عقد بناء المركز التجاري إلى "شركة الظبي للتعهدات" ومقرها الإمارات، على أن يبدأ عمل البناء في أوائل أكتوبر المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء في يونيو الماضي من أعمال الحفر في الموقع، جنباً إلى جنب مع أعمال الطرق المقامة على طريق الخيل في دبي بالقرب من "قرية جميرا تراينجل".

وأوضحت الشركة أن الفندق المتصل بـ"الخيل أفينيو" سيضم 350 محلاً، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمرافق الترفيهية. كما سيتكون الفندق من 18 طابقاً، ويشمل مطعماً مفتوحاً على مدار الساعة، و«كوفي شوب»، وردهة، وشرفة في الهواء الطلق، وصالة رياضية، ومسبحاً على سطح المبنى، ومواقف سيارات.

واكدت "نخيل" أن الفندق والنادي الصحي، سيعززان المجتمع المتنامي في "قرية جميرا تراينجل"، وسيقدم للسكان عضوية بأسعار مغرية، لافتة إلى أن "قرية جميرا تراينجل" تضم أكثر من 13 ألف فيلا، ومنازل "تاون هاوس"، وشققاً على مساحة تبلغ أكثر من 242 هكتاراً، ومدرستين، ومجموعة من المشروعات السكنية لشركات أخرى تحت الإنشاء حالياً.

وبحسب "نخيل"، فإن من المقرر أن يتم الانتهاء من بناء "الخيل أفينيو" في الربع الأول من عام 2019، وتبلغ مساحته أكثر من مليوني قدم مربعة، مع أكثر من 1.2 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير، والتي تم حجز أكثر من 70% منها.

ويشمل "الخيل أفينيو" مجمع "ريل سينما" يتكون من 14 شاشة سينما، وسوبرماركت "وايتروس"، ومجموعة واسعة من متاجر الأزياء، ومستلزمات الأطفال والمنازل، ومتاجر الإلكترونيات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، ومبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق يتسع لـ4000 سيارة.