سهم زين الكويتية ينخفض إثر رفض دعوى شركة تابعة بالعراق

رفضت محكمة التمييز العراقية دعوى شركة أثير العراق التابعة لمجموعة زين الكويتية ضد وزارة المالية، بشأن ضريبة أرباح رأسمالية على صفقة بيع شركة عراقنا إلى أثير العراق.

وقد انخفض سهم زين في سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 1.5%، في نهاية تعاملات اليوم.

وقالت مجموعة زين إنها تتفاوض حاليا مع وزارة المالية لتسوية النزاع ولا يمكنها تحديد الأثر المالي.

يشار إلى أن المحكمة العراقية كانت قد رفضت في ديسمبر الماضي طلب "زين" لرفع تجميد 187 مليون دولار من أرصدتها في البنوك المحلية، والتي تم تجميدها نتيجة سعي السلطات فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناجمة عن استحواذ زين على "عراقنا" في عام 2007، بنحو 1.2 مليار دولار.