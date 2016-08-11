مبيعات الغاز لأوروبا ترفع إيرادات غازبروم بالربع الأول

قالت شركة غازبروم الروسية إن زيادة في مبيعاتها من الغاز إلى أوروبا عززت إيراداتها في الربع الأول من هذا العام، وإنها صادراتها إلى المنطقة هذا العام قد تتجاوز التوقعات، بسبب انخفاض إنتاج الغاز الهولندي وشحنات محدودة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وتغطي غازبروم - أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم - حوالي ثلث حاجات أوروبا من الغاز وتخطط لشحن ما بين 165 مليارا و170 مليار متر مكعب إلى المنطقة هذا العام ارتفاعا من حوالي 159 مليار متر مكعب في 2015.

وأعلنت غازبروم أنها سجلت زيادة بلغت 5% على أساس سنوي في إيراداتها في الربع الأول من العام لتصل إلى 1.74 تريليون روبل، ما يعادل 26.9 مليار دولار فيما يرجع إلى ارتفاع مبيعاتها إلى أوروبا على الرغم من هبوط في سعر الغاز.

وبلغت أرباح غازبروم الصافية في الربع الأول 362.3 مليار روبل متجاوزة بشكل طفيف متوسط توقعات المحللين البالغ 361.2 مليار روبل.

وقالت غازبروم في بيان إن حجم مبيعاتها من الغاز قفز بنسبة 49% إلى 58.1 مليار متر مكعب في الربع الأول من 39.1 مليار متر مكعب في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.

وهبط صافي ديون غازبروم إلى 1.783 تريليون روبل في نهاية مارس آذار من 2.083 تريليون روبل في نهاية 2015 بفضل ارتفاع قيمة العملة الروسية.