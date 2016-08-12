السعودية رخصت لـ10 شركات أجنبية في النصف الأول

بلغ حجم رؤوس أموال أكبر عشر شركات أجنبية ومختلطة منحتها الهيئة العامة للاستثمار رخصة عمل في السوق السعودية في النصف الأول من العام الجاري، نحو 249 مليار ريال، بينما تقدمت ست شركات عالمية للاستثمار في قطاع التجزئة بنسبة تملك 100%، منذ إعلان إجراءات واشتراطات الدخول في السوق المحلية، تم منح ثلاث منها الرخصة النهائية.

ووفق رصد خاص بصحيفة "الاقتصادية"، رخصت هيئة الاستثمار خلال النصف الأول من العام 2016 لمشروعين كبيرين برأسمال بلغ نحو 248.15 مليار ريال، حيث حصدت شركة "فايزر" السعودية أكبر مشروع ضمن القائمة برأسمال بلغ 168.75 مليار ريال، وهي شركة متخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية محليا، في حين كان المشروع الثاني الأكبر من حيث رأسمال المال في صناعة أجزاء وقطع إضافية للطائرات بقيمة 79.4 مليار ريال لمصلحة شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة.

وتسلمت أربع شركات أميركية تراخيص الاستثمار، واحد منها صناعي برأسمال 296 مليون ريال لمصنع أوبترنا العالمية، وهي شركة أميركية متخصصة في صناعة المصابيح الكهربائية والملحقات الكهربائية وأجهزة التوزيع والتحكم في الكهرباء برأسمال بلغ 296 مليون ريال، وثلاثة تراخيص تجارية برؤوس أموال 96 مليون ريال كل ترخيص منها بـ 32 مليون ريال.

ومن بين الشركات الأميركية الحاصلة على تراخيص استثمار تجاري، رخصت "هيئة الاستثمار" لشركة "ثري إم" للعمل في الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات والمعدات المتعلقة بأعمال الشركة برأسمال 32 مليون ريال، بينما شركة "داو كيميكال" تختص هي الأخرى باستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات والمعدات والمواد والمنتجات المتعلقة بأعمال الشركة برأسمال 32 مليون ريال، وكذلك "فايزر" بنفس النشاط برأسمال 32 مليون ريال.

ومنحت "هيئة الاستثمار" ترخيصا صناعيا لشركة "أطلس الخليج" وهي شركة مختلطة من بلجيكية-السعودية برأسمال 112 مليون ريال، تتعلق أعمالها بالمنتجات الكيميائية مثل الزيوت العطرية، ومواد كيميائية لإطفاء الحرائق ومنتجات كيمائية للاستخدام الصناعي.

وأكد مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار لـ "الاقتصادية"، أن ست شركات عالمية في القطاع التجاري تقدمت للدخول في السوق السعودية بشكل مباشر، منذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن الإجراءات والاشتراطات.

وقال المهندس عدنان محمد الشرقي الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة، إنه "تم منح تراخيص لثلاث شركات منها، هي فايزر، وثري إم، وداو كيميكال، وذلك بعد أن تم تقييم طلباتها للاستثمار والخطط التي قدمتها بناء على ثلاث ركائز أساسية، تتضمن نقل المعرفة وتوطينها، وخبرة المستثمر السابقة في مجاله والقدرات المالية للمنشآت، وأخيرا نوعية الفرص الوظيفية وسعودتها".

وأوضح الشرقي، أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها للتعريف بالفرص الاستثمارية أمام الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في المملكة والدخول إلى السوق السعودية، وسيتم منح الترخيص لأي شركة تحقق الاشتراطات والضوابط المعتمدة.