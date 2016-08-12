7 ملايين دولار غرامة على "غوغل" في روسيا

فرضت السلطات الروسية المعنية بشؤون المنافسة غرامة على "غوغل" قدرها438 مليون روبل (7 ملايين دولار تقريباً)، بسبب استغلال نظام "أندرويد" لتشغيل الهواتف الذكية لفرض موقعها المهيمن على المستخدمين.

وقالت إيلينا زاييفا المسؤولة عن قسم التكنولوجيات المتطورة في الخدمة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار (اف ايه اس): "نحن على ثقة بأن فرض عقوبة من هذا القبيل من شأنه أن يعزز المنافسة في سوق البرمجيات المخصصة للأجهزة المحمولة في روسيا وأن يؤثر إيجابا على زبائننا".

وقامت "يانديكس" الأولى في مجال الإنترنت في روسيا بإحالة هذه القضية على الوكالة الفيدرالية، بعد تراجع حصصها في السوق. واعتبرت الوكالة في سبتمبر 2015 أن المجموعة الأميركية استغلت موقعها المهيمن لفرض خدماتها على مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد".

واتهمت "غوغل" بإجبار مصنعي الأجهزة المحمولة العاملة بنظام "أندرويد" على اعتماد محرك بحثها تلقائيا في المنتجات، مع منعهم من أن يحملوا مسبقا خدمات المنافسين قبل طرح الأجهزة للبيع.

ولم تحدد الهيئة الناظمة للمنافسة على الفور قيمة الغرامة، وهي أجرت مشاورات مطولة مع "غوغل" للتوصل إلى اتفاق رضائي. غير أن المجموعة الأميركية ظلت ترفض هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن قرار اعتماد خدماتها يعود للمستخدمين.

وستدرس "غوغل" بتمعن قرار السلطات الروسية قبل أن "تعلن عن خطواتها المقبلة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عنها حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه.

وأوضحت الشركة: "سوف نواصل مناقشاتنا مع جميع الجهات المعنية... ريثما نتخذ قرارنا".

وتواجه "غوغل" ملاحقات بتهم مماثلة في عدة بلدان. وقد أطلقت المفوضية الأوروبية ملاحقات في حقها تطال خصوصا نظام "أندرويد".

وباشرت الخدمة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار هذا الأسبوع أيضا إجراءات في حق "آبل"، التي تتهمها بالتفاهم على الأسعار بين باعة هواتف "آيفون".