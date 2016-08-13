غوغل تعمل سراً على تطوير نظام تشغيل جديد

تعمل شركة غوغل سراً على تطوير نظام تشغيل جديد كلياً يختلف عن أندرويد وغيره من أنظمة التشغيل التابعة لها بأنه لا يعتمد على نواة لينوكس، وسيحمل اسم "فوشيا" Fuschia.

وأظهرت معلومات على موقع البرمجة GitHub أن نظام Fuschia يحمل الوصف: "وردي + بنفسجي = فوشيا (نظام تشغيل جديد)"، مع مستندات توضح تفاصيل نظام التشغيل الجديد.

ويُعتقد أن السبب وراء سعي غوغل إلى تطوير نظام Fuschia هو عجز نواة لينوكس، التي تقوم عليها كافة أنظمة التشغيل التابعة لها، عن التعامل مع جميع الأجهزة، خاصة تلك التي تندرج تحت مفهوم "إنترنت الأشياء" IoT.

وتُظهر المستندات الخاصة بنظام Fuschia أنه يقوم على نواة تُسمى “ماجنتا” Magenta والتي تعتمد على مشروع LittleKernel. وقد صُممت نواة Magenta لمنافسة الأنظمة المشغلة لأجهزة “إنترنت الأشياء”، مثل FreeRTOS و ThreadX.

ويظهر أن نواة Magenta تمتاز عن تلك الأنظمة بأنها صُممت لتكون أوسع نطاقًا، إذ يمكنها العمل ليس فقط على أجهزة “إنترنت الأشياء” فحسب، بل على الهواتف الذكية والحواسب الشخصية. لذا فقد قامت جوجل بتحسين LittleKernel بإضافة العديد من المزايا التي تؤهل النظام لهذه المهمة.

وتستخدم غوغل في نظام Fuschia مشروع Flutter الذي يساعد المطورين على بناء تطبيقات محمولة عالية الأداء، أما بالنسبة للغة البرمجة الأساسية المعتمدة فهي Dart الخاصة بها، أما فيما يتعلق بواجهة المستخدم، فيبدو أن الشركة ستعتمد تصميم “ماتريال ديزاين” Material Design.

ويدعم النظام أيضًا معمارية 32 بتًا و 64 بتًا لمعالجات ARM، إضافة إلى معمارية 64 بتًا لمعالجات الحواسب الشخصية.

أما بالنسبة لدوافع جوجل لتطوير Fuschia، فيُعتقد أنها تسير على خطى سامسونج التي طورت نظام تايزن Tizen لتقليل الاعتماد على أندرويد، فهي قد تجعله بديلًا عن نظامي أندرويد وكروم أو إس، أو تقتصر على استخدامه في أجهزة إنترنت الأشياء مثل جهاز التوجيه "راوتر" OnHub وجهاز المساعدة المنزلية Google Home.