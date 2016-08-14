186 مليون درهم خسائر أرابتك فوق المتوقع رغم هبوطها 74%

تقلصت خسائر أرابتك خلال الربع الثاني بـ74% مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 186.4 مليون درهم، ولكنها أتت أسوأ من التوقعات بكثير حيث توقع المحللون الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ تكبد الشركة خسائر بـ60 مليون درهم.

وأرجع محمد علي ياسين العضو المنتدب في أبوظبي الوطني للأوراق المالية، الضغوط على نتائج الشركة، إلى انخفاض هامش ربحية المشاريع، الذي تراجع إلى 0.3% مؤكدا أن بعض المشاريع أخذت بهامش ربح ضعيف وانعكست على الأداء والنتائج المالية.

وأشار ياسين في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن بعض المشاريع ربما جرى تسليمها "تحت الكلفة" وهي بالتالي "لا تدر أرباحا" كما أشار إلى الكلفة العالية للاقتراض.

ومما ساهم في تراجع الخسائر، ارتفاع الإيرادات بـ20% وانخفاض المصاريف العمومية بأكثر من 40%، علما أن "أرابتك" استخدمت في يونيو الماضي مليار درهم من احتياطياتها من أجل إطفاء خسائرها المتراكمة.

وعلى مدار النصف الأول من العام، تراجعت الخسائر بـ76 إلى 898 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة عينت AlixPartners لمساعدتها في وضع خطة من أجل إعادة هيكلة أعمالها ورأسمالها.