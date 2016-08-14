السعودية: القطاع الخاص ملزم بتطبيق الفوترة الإلكترونية

كشف مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار، بإلزام القطاع الخاص بتهيئة أوضاعه المحاسبية ومسك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية، اعتباراً من بداية العام الهجري المقبل 1438، لافتاً إلى أن الجهة المعنية بتطبيق هذه الإجراءات هي الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المنشآت التجارية ملزمة بتطبيق نظام الدفاتر التجارية الذي ينص في مادته الأولى على أنه "يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية"، مشيرا إلى أن التوجه الجديد أن تكون هذه الدفاتر التجارية بأنظمة وفواتير إلكترونية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وأضافت الصحيفة أن وزارة التجارة تعتزم إلزام المنشآت التجارية الخاصة، بتطبيق هذا القرار بشكل تدريجي.

واعتبر مختص محاسبي أن هذه الخطوة تمهد لتطبيق ضريبتي المبيعات "الضريبة على القيمة المضافة، والانتقائية"، التي تخطط المملكة ودول الخليج لفرضها خلال العامين 2017 و2018، فيما يعد إسناد مهمة تطبيق هذه الإجراءات للهيئة العامة والزكاة والدخل أقوى المؤشرات على هذا التوجه.

وأخطرت وزارة التجارة والاستثمار الشهر الماضي مجلس الغرف السعودية بصدور أمر سامٍ يقضي بالموافقة على حث منشآت القطاع الخاص في المملكة "بجميع مستوياته وفئاته"، بما فيها المنشآت المعفاة من مسك الدفاتر التجارية، وهي التي لا تزيد رؤوس أموالها على 100 ألف ريال، بتهيئة أوضاعها المحاسبية ومسك الدفاتر، وتطبيق أنظمة فواتير إلكترونية لمبيعاتها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، "إن هذا الإجراء من قبل الوزارة يعد خطوة تمهيدية ضرورية للبدء في فرض تطبيق ضرائب على المبيعات".

وأكد الدكتور المغامس، أهمية تطبيق نظام مسك الدفاتر إلكترونيا، بإلزام المنشآت التجارية بطباعة فواتير إلكترونية لرصد مبيعاتها، لتيسير إجراءات احتساب الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدقة.

وأوضح أن إلزامية تطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية لا تضمن منع أي حالات تهرب وتحايل من المنشآت التجارية، قد تلجأ إليها بعض هذه المنشآت للتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليها، وذلك عبر بيع الأصناف المشمولة بالضريبتين نقدا، وعدم تقييدها في سجلاتها الإلكترونية.