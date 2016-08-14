"جيت آيروايز" تسجل أرباحاً فصلية بـ19 مليون دولار

أعلنت مجموعة جيت آيروايز عن تحقيق أرباح في الربع الخامس على التوالي للفترة التي تنتهي في 30 يونيو 2016 بناءً على التحسن المستمر في الاستخدام الأمثل للأسطول والكفاءة المعززة وخفض التكاليف، بما في ذلك المصاريف التي لا تشمل الوقود.

وقد ساعد الأداء المالي المتسق شركة جيت آيروايز على تقليل ديونها بصورة أكبر بنحو 53 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من العام المالي 2017.

كما انخفضت التكلفة للمقعد المتوافر في الكيلومتر، (باستبعاد الوقود)، بنحو 1.2 في المائة إلى 4.77 سنت أميركي في الربع الأول من العام المالي 2017، مقارنة بحوالي 5.09 سنت أميركي في الفترة المماثلة من العام الماضي، الأمر الذي يشير بوضوح إلى التوجه المركز لجيت آيروايز في تحقيق الكفاءات التشغيلية على امتداد أعمالها.

كما سجّلت الشركة أرباحاً صافية بحوالي 19 مليون دولار أميركي في الربع الأول من العام المالي 2017 مقارنة بمبلغ 36 مليون دولار أميركي في العام الماضي. وشمل الربح الصافي للربع الأول من العام المالي 2016 المواد الاستثنائية على حساب مساهمة الاشتراك المستحق من المؤجرين.

وقال ناريش غويال، رئيس مجلس إدارة جيت آيروايز: "تمكنت جيت آيروايز من تقوية عملياتها التشغيلية الرئيسية وحققت استخداماً أفضل للقدرة الاستيعابية وكفاءة أعلى. وتمكنا من تسجيل تكاليف أقل (باستبعاد الوقود) على الرغم من زيادة التضخم وضعف الروبية الهندية مقابل الدولار بنسبة 6 في المائة."

"وبسبب البيئة التنافسية الشديدة، وقعت عائدات الصناعة تحت الضغط في الربع الأول ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في الربع الثاني."

"وفي جيت آيروايز، نستمر في التركيز على مجالات الأولويات الرئيسية لرضاء العميل واستخدام الشبكة وتعزيز الكفاءة التشغيلية."

"تستمر شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران في القوة. ففي الربع الأول، ارتفع معدل حركة الشراكة بالحصص الذي قدمته الاتحاد للطيران وغيرها من شركات الطيران في شركاء الاتحاد للطيران بنسبة 41 في المائة بالنسبة لجيت آيروايز."

وبصفتنا ناقلا يمتلك شبكة، فقد تمكنا من تعزيز تكامل أكبر بين العمليات التشغيلية المحلية والعالمية، الأمر الذي من شأنه توفير ربط معزز للضيوف على امتداد شبكة جيت آيروايز.

وتظل جيت آيروايز ملتزمة بمساعيها لربط الهند مع العالم، فيما تنال قصة النمو الاقتصادي للهند قوة إضافية."

ومن جهته، أفاد جيمس هوجن، نائب رئيس مجلس إدارة جيت آيروايز والرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: "تعتبر جيت آيروايز لاعباً رئيسياً في سوق الطيران الهندي التي توفر منتج الخدمة الكاملة وشبكة قوية."

"سنواصل تقوية الشراكة بين جيت آيروايز والاتحاد للطيران من خلال تعزيز التضافر مع شركات الطيران في شركاء الاتحاد للطيران. وفي السوق التنافسية، قمنا بعمل مزيج فائز من الشبكة الأوسع المجمّعة وتجربة ضيوف استثنائية للمسافرين من وإلى الهند."

"تستمر جيت آيروايز في زيادة معدل مرورها على مدينة أبوظبي وتكمل شبكة الاتحاد للطيران. وسوياً، أصبحنا أكبر مشغل منتظم للرحلات من وإلى الهند بنسبة سوقية حوالي 20 في المائة. وتواصل شراكتنا القوية الانتقال من قوة إلى قوة."