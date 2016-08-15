"دريك أند سكل" تتكبد خسائر فصلية بـ207 مليون درهم

تكبدت شركة "دريك أند سكل" الإماراتية خسائر قدرها 207 ملايين درهم، ما يعادل 56.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك مقابل أرباح قدرها 10 ملايين درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وجاءت نتائج الشركة أسوأ بكثير من التوقعات التي كانت بخسائر قدرها 4 ملايين درهم.

وأرجعت الشركة الخسائر إلى تراجع قطاع الإنشاءات وإلغاء المشاريع، حيث بلغت قيمة المخصصات والمشاريع الملغاة في الربع الثاني 192 مليون درهم.

واوضحت بيانات الشركة تراجع الإيرادات في الربع الثاني بسبعة و30% إلى 805 ملايين درهم، بينما ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 96%.