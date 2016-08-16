"إيه.آي.جي" الأميركية تخطو أولى خطوات إعادة الهيكلة

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن أميركان انترناشونال غروب (ايه.آي.جي)، تقترب من إبرام اتفاق لبيع وحدتها للتأمين على الرهان العقاري إلى "آرتش كابيتال غروب" مقابل نحو 3.4 مليار دولار.

وأوضح المصدر أن الشركتين قد تبرمان اتفاقا خلال الأسبوع الحالي، لكن احتمال فشل المحادثات ما زال قائما.

وأحجمت "ايه.آي.جي" عن التعليق في حين لم يتسن الاتصال بآرتش كابيتال.

وكانت "ايه.آي.جي" قد قالت في يناير الماضي إنها ستفصل وحدة التأمين على الرهن العقاري، وتقلص الوظائف وتبيع شبكتها للسماسرة والمتعاملين في إطار إعادة هيكلة كاسحة تعهدت بها للمساهمين.